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Soirée dîner organisée par Le Barilois Le Barilois Les Barils

Soirée dîner organisée par Le Barilois Le Barilois Les Barils vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Le Barilois

Adresse : 2 Rue de Verneuil

Ville : 27130 Les Barils

Département : Eure

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Les Barils

Soirée dîner organisée par Le Barilois

Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22

Dîners thématiques
* Vendredi 24 avril Meurtre à la table du Barilois.
Un dîner, un crime, des suspects…
Saurez-vous résoudre l’affaire avant le dessert ?

* Vendredi 22 mai Voyage dans le temps.
Oyez Oyez camarade du comté des Barils !
Spectacle et festin se préparent…

Uniquement sur réservation www.lebarilois.fr
02 32 31 61 82.   .

Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils 27130 Eure Normandie +33 2 32 31 61 82 

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English : Soirée dîner organisée par Le Barilois

L’événement Soirée dîner organisée par Le Barilois Les Barils a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure