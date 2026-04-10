Soirée dîner organisée par Le Barilois Le Barilois Les Barils

Les Barils

Soirée dîner organisée par Le Barilois

Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-22

Dîners thématiques

* Vendredi 24 avril Meurtre à la table du Barilois.

Un dîner, un crime, des suspects…

Saurez-vous résoudre l’affaire avant le dessert ?

* Vendredi 22 mai Voyage dans le temps.

Oyez Oyez camarade du comté des Barils !

Spectacle et festin se préparent…

Uniquement sur réservation www.lebarilois.fr

02 32 31 61 82. .

Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils 27130 Eure Normandie +33 2 32 31 61 82

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English : Soirée dîner organisée par Le Barilois

L’événement Soirée dîner organisée par Le Barilois Les Barils a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure