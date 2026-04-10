Soirée dîner organisée par Le Barilois Le Barilois Les Barils
Soirée dîner organisée par Le Barilois Le Barilois Les Barils vendredi 24 avril 2026.
Les Barils
Soirée dîner organisée par Le Barilois
Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22
Dîners thématiques
* Vendredi 24 avril Meurtre à la table du Barilois.
Un dîner, un crime, des suspects…
Saurez-vous résoudre l’affaire avant le dessert ?
* Vendredi 22 mai Voyage dans le temps.
Oyez Oyez camarade du comté des Barils !
Spectacle et festin se préparent…
Uniquement sur réservation www.lebarilois.fr
02 32 31 61 82. .
Le Barilois 2 Rue de Verneuil Les Barils 27130 Eure Normandie +33 2 32 31 61 82
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English : Soirée dîner organisée par Le Barilois
L’événement Soirée dîner organisée par Le Barilois Les Barils a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure