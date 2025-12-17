Soirée dîner spectacle AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos

Soirée dîner spectacle

AGOS-VIDALOS 5 avenue du Lavedan Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Soirée au profit de l’association Un aute Mahl pour la lutte contre la leucémie chez Pierre d’Agos.

.

AGOS-VIDALOS 5 avenue du Lavedan Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 05 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening benefiting the Un aute Mahl association in the fight against leukemia at Pierre d’Agos.

L’événement Soirée dîner spectacle Agos-Vidalos a été mis à jour le 2025-12-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65