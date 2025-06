SOIRÉE DÎNER SPECTACLE AU CHÂTEAU DE MUS Murviel-lès-Béziers 28 juin 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE DÎNER SPECTACLE AU CHÂTEAU DE MUS Route de Réals Murviel-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Participez à une soirée magique au Château de Mus !

Vivez un dîner spectacle inoubliable au cœur des vignes avec le cabaret Showbizz et le show « Crazy Forever » des Crazy Angel’s. Places limitées. Entrée + dîner + spectacle Tarif 50€

Le Château de Mus vous propose deux menus au choix Menu Gourmet & Menu Végétarien. Sur réservation.

Une nuit magique vous attend au cœur des vignes

Vivez une soirée d’exception dans un lieu chargé d’histoire le Château de Mus à Murviel-lès-Béziers, joyau de style Renaissance niché au cœur des vignobles languedociens. Pour la première date d’un été placé sous le signe de l’élégance, le domaine ouvre ses portes pour un dîner-spectacle inoubliable, en partenariat avec le prestigieux cabaret Showbizz.

Laissez-vous transporter dans l’univers féérique et glamour des Crazy Angel’s, avec leur toute dernière création Crazy Forever . Costumes somptueux, décors raffinés, chorégraphies millimétrées chaque tableau est une ode à la beauté et à l’extravagance, pour un moment hors du temps.

Le Château de Mus et Le Showbizz vous proposent deux menus raffinés, conçus pour sublimer votre soirée cabaret dans le parc du domaine. Laissez-vous séduire par une cuisine de qualité, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés, dans un esprit de convivialité et de découverte.

Menu Gourmand

Un menu savoureux, à la fois généreux et raffiné, pensé pour ravir les palais les plus exigeants.

Entrée Terrine de Saint-Jacques

Plat :Ballotine de volaille, sauce forestière

Accompagnements de saison

Dessert Tiramisu aux fruits rouges

Menu Végétarien

Une alternative végétalienne pleine de saveurs, qui conjugue finesse et créativité culinaire.

Entrée Salade d’été fraîche et colorée

Plat Ravioles aux truffes

Dessert Tiramisu aux fruits rouges

Si vous rencontrez la moindre difficulté, n’hésitez pas à nous contacter

Château de Mus 04 67 62 36 15 | Le Showbizz (Magalas) 06 60 02 56 60 .

Route de Réals

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 15

English :

Join us for a magical evening at Château de Mus!

Experience an unforgettable dinner and show in the heart of the vineyards, with Showbizz cabaret and Crazy Angel’s « Crazy Forever » show. Limited seating. Admission + dinner + show Price 50?

Château de Mus offers a choice of two menus: Gourmet Menu & Vegetarian Menu. Reservations required.

German :

Nehmen Sie an einem magischen Abend im Château de Mus teil!

Erleben Sie eine unvergessliche Dinnershow inmitten der Weinberge mit dem Kabarett Showbizz und der Show « Crazy Forever » der Crazy Angel’s. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Eintritt + Abendessen + Show: Preis 50?

Das Château de Mus bietet Ihnen zwei Menüs zur Auswahl: Gourmet-Menü & Vegetarisches Menü. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Partecipate a una serata magica allo Château de Mus!

Vivete un’indimenticabile cena e spettacolo nel cuore dei vigneti con il cabaret Showbizz e lo spettacolo « Crazy Forever » del Crazy Angel. Posti limitati. Ingresso + cena + spettacolo: 50?

Lo Château de Mus offre una scelta di due menu: Menu Gourmet e Menu Vegetariano. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Participe en una velada mágica en el Château de Mus!

Disfrute de una cena y un espectáculo inolvidables en el corazón de los viñedos con el cabaret Showbizz y el espectáculo « Crazy Forever » de Crazy Angel. Aforo limitado. Entrada + cena + espectáculo: 50?

El Château de Mus ofrece dos menús a elegir: Menú Gourmet y Menú Vegetariano. Reserva obligatoria.

