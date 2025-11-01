Soirée dîner-spectacle avec Matis JACKSON et ses deux danseurs ! La Chapelle-Saint-Luc

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc

Tarif : 15 Eur

2025-11-01 19:30:00

2025-11-01

2025-11-01

Pour fêter Halloween, Mathis Jackson rend hommage à Michael JACKSON avec ses deux danseurs à travers un spectacle mythique en revisitant les plus grands tubes du roi de la pop Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Bad, Black or White, Earth Song, They Don’t Care About Us, Liberian Girl, Give In to Me, You Rock My World, … et bien entendu, le titre emblématique d’Halloween Thriller .



Après le spectacle la soirée se poursuivra sur la piste de danse avec les plus grands tubes de la chanson française et internationale !



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

