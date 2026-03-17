Soirée dîner-spectacle avec Pascal Fleury

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 40 – 40 – 40 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans son spectacle Rires avant tout , Pascal Fleury offre un regard à la fois tendre et plein de dérision sur la société d’aujourd’hui. L’évolution de notre société imparable, inéluctable et très drôle quand elle est dépeinte avec la finesse, la légèreté et l’humour de personnages qui ont marqué des générations.

Les saynètes s’enchaînent à un rythme effréné portées par une belle écriture et un talent de comédien. Ses textes, constamment renouvelés puisque suivant l’actualité du moment, sont drôles, pertinents, impertinents parfois, mais toujours plein de gentillesse.

Spectacle de music’hall mêlant sketches, chansons, parodies et créations personnelles, où le public est invité à participer. Même si le spectacle est très écrit, Pascal Fleury a toujours plaisir à réagir sur scène en fonction de ce qui se passe en salle Je prends un vrai plaisir à jouer, à faire l’imbécile et ce plaisir, parce qu’il est sincère, est toujours partagé !



Séquence fou rire garanti !



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

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L’événement Soirée dîner-spectacle avec Pascal Fleury La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne