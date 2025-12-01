Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc
Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 65 – 65 – 65 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Nous sommes très heureux de vous proposer une toute nouvelle soirée Dîner-Spectacle dans votre restaurant.
Au programme, des danseuses, danseur-chanteur, chanteuse vous feront voyager à travers un spectacle féerique et magique de près de 2 heures. Une soirée dansante s’en suivra.
Ce spectacle a été imaginé et crée pour vous pendant le confinement par Carole, gérante du Sarrail, ancienne danseuse professionnelle et professeur de danse. De magnifiques danseuses seront à ses côtés et notons la collaboration de Marie-Reine ainsi que la participation de Fanny à ce projet.
Thomas, un de ses fils, artiste, chanteur mais également comédien cascadeur professionnel dans un grand parc d’attraction Parisien fera aussi parti du show.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
