Soirée Dîner-Spectacle Salle Saint-Ives Camaret-sur-Mer

Soirée Dîner-Spectacle

Salle Saint-Ives 1 Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association Déferlantes organise une soirée Cabaret le samedi 22 novembre 2025, à la salle St-Ives de Camaret, à 19h30.

Spectacle

La DRAG Direction Rigoureuse des Approximations Glamours présente son

spectacle s’inspirant des revues Cabaret. Entre danse contemporaine (butô, hip-hop,…), sketch, effeuillage, transformisme, chant lyrique et marionnettes, la D.R.A.G tend à favoriser une approche pluridisciplinaire ainsi qu’un regard contemporain, décalé, aussi bien sur le cabaret que sur le monde.

Solidarité

Soirée au profit de deux associations.

– La Ligue contre le cancer (association qui a pour but de lutter contre le cancer par la prévention, le soutien à la recherche et l’aide aux personnes malades et à leurs proches).

– Les 4 pattes du bout du monde (association qui œuvre pour la protection animale elle vient en aide aux animaux abandonnés ou maltraités et soutient aussi leurs propriétaires en difficulté (nourriture, soins, hébergement).

Menu (100% fait maison)

– Tartare de saumon au sésame

– Veau fondant aux olives, brochette de grenailles

– Poire au bleu

– Salade de fruits de saison

– Café ou Thé

Réservation obligatoire. .

Salle Saint-Ives 1 Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 02 31 93 93

