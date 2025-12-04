SOIRÉE DÎNER SPECTACLE CARITATIF Sète

SOIRÉE DÎNER SPECTACLE CARITATIF

134 quai des moulins Sète Hérault

Tarif : 110 EUR

Date : 2025-12-12

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Au programme, dîner servi par un traiteur, spectacle de danse, puis musique.

Soirée caritative au profit de l’association maladie de Marfans, par le lions club de Sète St clair.Au programme, dîner servi par un traiteur, spectacle de danse, puis musique.Parrainage de Dadou et de Sabine Vandermouten. D’ailleurs, leurs œuvres seront à gagner parmi d’autres lots dans un tombola.Inscription obligatoire . Avec lien ci joint ou par téléphone auprès de Caroline Raimond 06.87.26.36.20 .

The program includes a catered dinner, dance show and music.

