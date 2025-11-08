Soirée diner spectacle Guimps

Soirée diner spectacle

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 00:00:00

Le Comité des fêtes de Guimps vous propose une soirée exclusive un dîner spectacle avec les plus grandes comédies musicales ! Uniquement sur réservation avec paiement avant le 31 octobre. Renseignements par téléphone.

The Guimps Festival Committee invites you to an exclusive evening: a dinner show featuring the greatest musicals! Advance booking required with payment before 31st October. Information available by telephone.

Das Festkomitee von Guimps bietet Ihnen einen exklusiven Abend: eine Dinnershow mit den größten Musicals! Nur mit Reservierung und Bezahlung vor dem 31. Oktober. Telefonische Auskunft.

Il Comité des fêtes de Guimps propone una serata esclusiva: cena e spettacolo con i più grandi musical! Prenotazione obbligatoria, con pagamento entro il 31 ottobre. Informazioni telefoniche.

El Comité des fêtes de Guimps propone una velada exclusiva: ¡una cena-espectáculo con los grandes musicales! Reserva obligatoria y pago antes del 31 de octubre. Información por teléfono.

