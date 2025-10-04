Soirée diner-spectacle Guiseniers

Le samedi 4 octobre à 19h, la salle des fêtes de Guiseniers accueille un dîner-spectacle organisé par l’Association des Loisirs de Guiseniers.

La soirée Deux en une propose une première partie cabaret avec Laetitia Malecki, artiste aux multiples talents, chanteuse et humoriste, suivie d’une deuxième partie guinguette animée par Tipoff, accordéoniste virtuose.

Le tarif est de 35 €

Sur réservation au 06 16 45 04 04 ou par email à adl.guiseniers@gmail.com .

Salle des fêtes Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 16 45 04 04 adl.guiseniers@gmail.com

