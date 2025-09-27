SOIRÉE DINER-SPECTACLE REVUE AMAZONES CABARET LA VENUS Toulouse

SOIRÉE DINER-SPECTACLE REVUE AMAZONES

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 57 – 57 – 88 EUR

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 00:30:00

2025-09-27 2025-10-11 2025-10-18

Venez vibrer au cabaret La Vénus avec sa toute nouvelle revue, un chef-d’œuvre éblouissant porté par des artistes alliant élégance, dynamisme et sensualité.

Les guerrières Amazones révèlent toute leur puissance sur la grande scène du cabaret La Vénus, avec une mise en scène détonante et avant-gardiste qui marquer les esprits et vous plonge au cœur d’une bataille artistique sans précédent !

Entrez dans l’arène flamboyante de AMAZONES , la revue de cabaret music-hall qui réunit l’esprit intrépide des guerrières amazones à l’éclat et la magie des grands spectacles, où le combat devient danse, et où la victoire se célèbre sous vos applaudissements !

Sur scène, pas moins de dix artistes exceptionnels vous entraînent dans un voyage épique où la force, la grâce et la passion se rencontrent. Sous les feux des projecteurs, ils se dressent sur scène telles des guerrières légendaires, prêtes à conquérir vos cœurs et vos esprits. Un show où chaque détail, chaque éclat de lumière est minutieusement orchestré pour vous offrir une expérience visuelle inoubliable !

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 38 85 contact.lavenus@orange.fr

English :

Come and thrill to the cabaret La Vénus with its brand new revue, a dazzling masterpiece performed by artists combining elegance, dynamism and sensuality.

German :

Die neue Revue des Kabaretts La Vénus ist ein schillerndes Meisterwerk mit Künstlern, die Eleganz, Dynamik und Sinnlichkeit vereinen.

Italiano :

Venite ad emozionarvi al cabaret La Vénus con il suo nuovissimo spettacolo, un capolavoro abbagliante interpretato da artisti che combinano eleganza, dinamismo e sensualità.

Espanol :

Venga a emocionarse al cabaret La Vénus con su nueva revista, una deslumbrante obra maestra interpretada por artistas que combinan elegancia, dinamismo y sensualidad.

