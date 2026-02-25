Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus RD 40 Bournos
Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus RD 40 Bournos samedi 21 mars 2026.
Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus
RD 40 Ferme Barus Bournos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Dîner 100% local et fait maison et théâtre à la ferme ! Daube de bœuf de la ferme et dessert aux célèbres myrtilles de Bournos. La compagnie Septenscène interprète sa comédie Générationn’Elles drôle et engagée, qui célèbre les femmes. Soirée sur réservation. .
RD 40 Ferme Barus Bournos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 81 13 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus
L’événement Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus Bournos a été mis à jour le 2026-02-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran