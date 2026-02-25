Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus RD 40 Bournos

Soirée dîner théâtre, à la ferme Barus

RD 40 Ferme Barus Bournos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dîner 100% local et fait maison et théâtre à la ferme ! Daube de bœuf de la ferme et dessert aux célèbres myrtilles de Bournos. La compagnie Septenscène interprète sa comédie Générationn’Elles drôle et engagée, qui célèbre les femmes. Soirée sur réservation. .

RD 40 Ferme Barus Bournos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 81 13 99

