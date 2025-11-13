Soirée d’information contre les arnaques en ligne : « Ne cliquez pas ! » Médiathèque de la Canopée Paris

Cette soirée en partenariat avec l’équipe professionnelle de la Commission Nationale de l’ Informatique et des Libertés, débutera avec la projection de courtes vidéos sur différents types d’arnaques en ligne comme par exemple le phishing ou l’usurpation d’identité…

Ensuite, l’équipe de la CNIL expliquera leurs fonctionnements et les moyens de s’en protéger.

Le public, sera bien sûr invité à poser toutes ses interrogations aux intervenants !

Soirée accessible aux sourds grâce à la présence d’interprètes en LSF et de sous-titres adaptés pour les vidéos.

Entre gratuite sur inscription

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee