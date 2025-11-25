Soirée d’Information et d’Echange La cigarette…et si j’arrêtais ? Saint-Affrique

Soirée d’Information et d’Echange La cigarette…et si j’arrêtais ?

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Gratuit sur inscription

Début : Mardi 2025-11-25

Parce qu’arrêter de fumer, c’est plus facile ensemble rejoignez notre soirée d’échanges et de soutien autour du tabac, animée par des professionnels de santé.

le Centre Social Le Quai accueille une soirée d’information et d’échange sur le tabac, animée par une tabacologue du centre Hospitalier Émile Borel, un psychologue et une infirmière, spécialistes des addictions.

Organisé en partenariat avec le CCAS, cet événement gratuit propose un groupe de parole pour s’informer sur les effets du tabac, les méthodes pour arrêter et les dispositifs de soutien disponibles. Collation offerte.

Inscription obligatoire .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Because it?s easier to quit smoking together: join us for an evening of discussion and support around smoking, led by healthcare professionals.

German :

Weil es gemeinsam leichter ist, mit dem Rauchen aufzuhören: Besuchen Sie unseren Abend zum Austausch und zur Unterstützung rund um das Thema Tabak, der von Gesundheitsfachleuten geleitet wird.

Italiano :

Perché è più facile smettere di fumare insieme: partecipate alla nostra serata di discussione e sostegno sul fumo, guidata da professionisti della salute.

Espanol :

Porque es más fácil dejar de fumar juntos: únase a nuestra velada de debate y apoyo sobre el tabaquismo, dirigida por profesionales sanitarios.

