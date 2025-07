Soirée d’information sur la Palestine au Centre Culturel Ancizan

Soirée d’information sur la Palestine au Centre Culturel Ancizan samedi 26 juillet 2025.

Soirée d’information sur la Palestine

au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants.

.

au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 20 associationaura440@gmail.com

English :

For over 5 years, Basel Adra, a Palestinian activist in the West Bank, has been filming the expulsion of his community by the Israeli occupation, which is gradually destroying villages and driving out their inhabitants.

German :

Seit über fünf Jahren filmt Basel Adra, ein palästinensischer Aktivist im Westjordanland, die Vertreibung seiner Gemeinde durch die israelische Besatzung, die nach und nach die Dörfer zerstört und die Bewohner vertreibt.

Italiano :

Per oltre 5 anni, Basel Adra, attivista palestinese in Cisgiordania, ha filmato l’espulsione della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana, che sta gradualmente distruggendo i villaggi e cacciando i loro abitanti.

Espanol :

Desde hace más de 5 años, Basel Adra, activista palestino de Cisjordania, filma la expulsión de su comunidad por la ocupación israelí, que destruye progresivamente los pueblos y expulsa a sus habitantes.

L’événement Soirée d’information sur la Palestine Ancizan a été mis à jour le 2025-07-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65