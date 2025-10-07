soirée d’informations: « écran et réseaux sociaux comment nous protéger? » Saint-Sever

Rue du Général Lamarque Saint-Sever Landes

Début : 2025-10-07

2025-10-07

Organisée par la mairie et la Maison de Protection des familles du Groupement de Gendarmerie des Landes (GGD40).

Dans la salle capitulaire du couvent des Jacobins.

Rue du Général Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 00 02

English : soirée d’informations: « écran et réseaux sociaux comment nous protéger? »

Organized by the town hall and the Maison de Protection des familles du Groupement de Gendarmerie des Landes (GGD40).

In the chapter house of the Jacobins convent.

German : soirée d’informations: « écran et réseaux sociaux comment nous protéger? »

Organisiert von der Stadtverwaltung und der Maison de Protection des Families (Haus zum Schutz der Familien) der Groupement de Gendarmerie des Landes (GGD40).

Im Kapitelsaal des Jakobinerklosters.

Italiano :

Organizzato dal Municipio e dal Centro di protezione della famiglia del Gruppo della Gendarmeria delle Landes (GGD40).

Nella sala capitolare del convento dei Giacobini.

Espanol : soirée d’informations: « écran et réseaux sociaux comment nous protéger? »

Organizado por el Ayuntamiento y el Centro de Protección Familiar del Grupo de Gendarmería de las Landas (GGD40).

En la sala capitular del convento de los Jacobinos.

