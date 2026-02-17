Soirée d’initiation au jeu de go 4 Place des Jacobins Le Mans

Soirée d’initiation au jeu de go

4 Place des Jacobins 1er étage Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le jeu de go, est un jeu de stratégie, se jouant à deux, né en Chine il y a plusieurs milliers d’années. Si vous êtes intéressé par la (re)découverte de ce jeu, rendez-vous au Carré Rouge

Soirée d’initiation au jeu de go, avec l’association Le Mans Go !

Le jeu de go, est un jeu de stratégie, se jouant à deux, né en Chine il y a plusieurs milliers d'années. Si vous êtes intéressé par la (re)découverte de ce jeu, rendez-vous au Carré Rouge !

4 Place des Jacobins 1er étage Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Go is a strategy game, played by two players, which originated in China several thousand years ago. If you’re interested in (re)discovering this game, come to Carré Rouge

