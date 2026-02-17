Soirée d’initiation au jeu de go 4 Place des Jacobins Le Mans
Soirée d'initiation au jeu de go 4 Place des Jacobins Le Mans vendredi 20 mars 2026.
4 Place des Jacobins 1er étage Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
2026-03-20
Le jeu de go, est un jeu de stratégie, se jouant à deux, né en Chine il y a plusieurs milliers d’années. Si vous êtes intéressé par la (re)découverte de ce jeu, rendez-vous au Carré Rouge
Le jeu de go, est un jeu de stratégie, se jouant à deux, né en Chine il y a plusieurs milliers d'années. Si vous êtes intéressé par la (re)découverte de ce jeu, rendez-vous au Carré Rouge !
English :
Go is a strategy game, played by two players, which originated in China several thousand years ago. If you’re interested in (re)discovering this game, come to Carré Rouge
