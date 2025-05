Soirée dinoir chez Ici et Là – Restaurant Ici et Là Chabeuil, 14 mai 2025 19:00, Chabeuil.

Drôme

Soirée dinoir chez Ici et Là Restaurant Ici et Là 3 avenue de Valence Chabeuil Drôme

Tarif : 65

2025-05-14 19:00:00

Début : 2025-05-14 19:00:00

fin : 2025-05-14 23:00:00

Date(s) :

2025-05-14

Plongez dans une expérience sensorielle unique où la vue cède sa place aux autres sens. Rejoignez-nous pour un dîner inédit, à savourer sans utiliser vos yeux.

65 EUR.

Restaurant Ici et Là 3 avenue de Valence

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 73 41 62 laveore@ici-etla.com

English :

Immerse yourself in a unique sensory experience where sight gives way to the other senses. Join us for an original dinner, to be enjoyed without using your eyes.

German :

Tauchen Sie ein in eine einzigartige Sinneserfahrung, bei der das Sehen den anderen Sinnen Platz macht. Begleiten Sie uns zu einem neuartigen Abendessen, das Sie genießen können, ohne Ihre Augen zu benutzen.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza sensoriale unica in cui la vista lascia il posto agli altri sensi. Unitevi a noi per una cena unica, da gustare senza usare gli occhi.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia sensorial única en la que la vista deja paso a los demás sentidos. Acompáñenos en una cena única, para disfrutar sin usar los ojos.

