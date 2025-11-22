Soirée d’intronisation Qui seront les nouveaux couples Princiers Centre Socioculturel Sarreguemines

Soirée d’intronisation Qui seront les nouveaux couples Princiers

Centre Socioculturel 2 impasse Nicolas Rohr Sarreguemines Moselle

Toute la SCS (Société Carnavalesque de Sarreguemines) vous convie à une soirée dansante afin de vous présenter son nouveau couple princier pour la saison 2025/2026.Venez accompagner Emma 1ère et Nicolas 1er lors de leur passation de couronne.

La soirée sera animée par DECLIC, ambiance carnavalesque assurée!!

Au menu Couscous, dessert, café (toutes les boissons y seront en supplément).

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre soirée (prévente jusqu’au 20 Novembre).Tout public

Centre Socioculturel 2 impasse Nicolas Rohr Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 74 90 66 39 scs.sgms@gmail.com

English :

The entire SCS (Société Carnavalesque de Sarreguemines) invites you to a dance party to present its new princely couple for the 2025/2026 season: come and join Emma 1st and Nicolas 1st as they pass the crown.

The evening will be hosted by DECLIC, with a carnival atmosphere guaranteed!

Menu: Couscous, dessert, coffee (all drinks extra).

Don’t hesitate to contact us to book your evening (pre-sale until November 20).

German :

Die SCS (Société Carnavalesque de Sarreguemines) lädt Sie zu einem Tanzabend ein, um Ihnen ihr neues Prinzenpaar für die Saison 2025/2026 vorzustellen. Begleiten Sie Emma I. und Nicolas I. bei ihrer Thronübergabe.

Der Abend wird von DECLIC moderiert, Karnevalsstimmung ist garantiert!

Auf der Speisekarte: Couscous, Dessert, Kaffee (alle Getränke kosten extra).

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihren Abend zu reservieren (Vorverkauf bis zum 20. November).

Italiano :

Tutta la SCS (Société Carnavalesque de Sarreguemines) vi invita a una festa da ballo per presentare la nuova coppia principesca per la stagione 2025/2026: venite ad unirvi a Emma 1st e Nicolas 1st per il passaggio della corona.

La serata sarà condotta da DECLIC, con un’atmosfera carnevalesca garantita!

Il menu prevede: couscous, dessert, caffè (tutte le bevande sono extra).

Non esitate a contattarci per prenotare la vostra serata (prevendita fino al 20 novembre).

Espanol :

Toda la SCS (Société Carnavalesque de Sarreguemines) le invita a una fiesta de baile para presentar a su nueva pareja principesca para la temporada 2025/2026: venga a acompañar a Emma 1.ª y Nicolas 1.ª en el traspaso de la corona.

La velada estará amenizada por DECLIC y el ambiente carnavalesco estará garantizado

En el menú: cuscús, postre, café (todas las bebidas con suplemento).

No dude en ponerse en contacto con nosotros para reservar su velada (venta anticipada hasta el 20 de noviembre).

