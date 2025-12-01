Soirée Dires d’Ici et d’ailleurs Seulement pour les tâches ménagères ? Le Barabock Menglon
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Début : 2025-12-16 19:30:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Nathalie Sotto sillonne le Diois depuis 30 ans pour accompagner et former les aidants.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Nathalie Sotto has been crisscrossing the Diois region for 30 years, supporting and training caregivers.
