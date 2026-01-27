Soirée Dirty Dancing Cinéma Le Galaxy Landerneau
Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau Finistère
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
2026-02-14
À l’occasion de la Saint-Valentin, notre cinéma vous invite à vivre une soirée placée sous le signe de l’amour.
Pour célébrer cette fête comme il se doit, nous vous proposons une projection du film culte Dirty Dancing.
Une soirée Saint-Valentin tout en douceur, à vivre à deux, entre amis ou en solo. .
