Soirée Disco 80 Baraqueville
Soirée Disco 80 Baraqueville samedi 4 octobre 2025.
Soirée Disco 80
Salle d’animation Baraqueville Aveyron
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Laurent Meyer présente « disco 80 »
Possibilité de se restaurer de 19h à 22h 10 .
Salle d’animation Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10
English :
Laurent Meyer presents « disco 80
German :
Laurent Meyer stellt « disco 80 » vor
Italiano :
Laurent Meyer presenta « disco 80
Espanol :
Laurent Meyer presenta « disco 80
