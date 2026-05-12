Hermelange

Soirée disco/80’s

Foyer rural Hermelange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux la cette soirée disco/années 80 animée par DJ Bruno ! N’hésitez pas à venir déguisés ! Ouverture des portes à 19h00, début du bal 1h30 plus tard. Buvette et restauration rapide sur place. L’entrée est libre. Cette animation est proposée par le foyer rural d’Hermelange.Tout public

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Foyer rural Hermelange 57790 Moselle Grand Est +33 6 84 24 83 01

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English :

Come one, come all to this disco/80s party hosted by DJ Bruno! Don’t hesitate to come in costume! Doors open at 7:00 p.m., ball starts 1:30 later. Refreshments and fast food on site. Admission is free. This event is organized by the Foyer Rural d’Hermelange.

L’événement Soirée disco/80’s Hermelange a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG