Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo samedi 18 octobre 2025.

Soirée disco 80’s

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 02:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le comité des fêtes organise un deuxième rendez-vous cette année pour prolonger le plaisir !

Au programme

Musique disco pour tous les âges

Une soirée simple et chaleureuse

De quoi trinquer entre amis ou en famille

Buvette sur place

Alors, sortez vos plus belles tenues pailletées et venez partager ce moment bonus au bord de la mer. .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée disco 80’s Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme