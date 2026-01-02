Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo samedi 21 février 2026.
Soirée disco 80’s
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 02:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Le comité des fêtes organise une soirée disco 80’s
Au programme
Musique disco pour tous les âges
Une soirée simple et chaleureuse
De quoi trinquer entre amis ou en famille
Buvette sur place
Alors, sortez vos plus belles tenues pailletées et venez partager ce moment bonus au bord de la mer. .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
