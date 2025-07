Soirée Disco à la Guinguette insulaire ! Perriers-sur-Andelle

Soirée Disco à la Guinguette insulaire ! Perriers-sur-Andelle samedi 26 juillet 2025.

Soirée Disco à la Guinguette insulaire !

La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle Eure

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Le programme de la semaine à la Guinguette Insulaire

Nos horaires

▸ Jeudi & Vendredi 17h 23h

▸ Samedi 12h 23h

▸ Dimanche 12h 21h

Samedi à 14h Visite de la brasserie avec dégustation

Pensez à réserver votre place, elles partent vite !

Toujours samedi, de 19h à 22h Soirée DISCO !

Paillettes, tubes incontournables et ambiance survoltée ✨

Réservations à partir de 15 personnes 06 13 15 46 86

La Guinguette Insulaire La Remise Paviot 27380 Charleval

brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire

On vous attend nombreux pour trinquer, danser, rire et profiter de l’été au bord de l’Andelle

English : Soirée Disco à la Guinguette insulaire !

? This week’s program at the Guinguette Insulaire ?

? Our opening hours

? Thursday & Friday: 5pm ? 23h

? Saturday: 12pm ? 11pm

? Sunday: 12h ? 21h

? Saturday at 2pm: Brewery tour with tasting

? Don’t forget to reserve your place, they go fast!

? Also on Saturday, from 7pm to 10pm: DISCO party!

Sequins, chart-topping hits and a supercharged atmosphere ?

? Reservations for 15 people or more: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval

? brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire

? We look forward to welcoming you to drink, dance, laugh and enjoy summer on the banks of the Andelle ?

German :

? Das Wochenprogramm in der Guinguette Insulaire?

? Unsere Öffnungszeiten

? Donnerstag & Freitag: 17h ? 23h

? Samstag: 12h ? 23h

? Sonntag: 12h ? 21h

? Samstag um 14 Uhr: Besichtigung der Brauerei mit Verkostung?

? Denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren, sie sind schnell weg!

? Ebenfalls am Samstag, von 19 bis 22 Uhr: DISCO-Abend!

Glitzer, unumgängliche Hits und eine aufgedrehte Stimmung?

? Reservierungen ab 15 Personen: 06 13 15 46 86

? Die Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval ?

? brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire

? Wir erwarten Sie zahlreich, um mit uns anzustoßen, zu tanzen, zu lachen und den Sommer am Ufer der Andelle zu genießen ?

Italiano :

? Il programma di questa settimana della Guinguette Insulaire

? I nostri orari di apertura:

? Giovedì e venerdì: 17:00 ? 23h

? Sabato: 12:00 23:00

? Domenica: 12:00 21:00

? Sabato alle 14:00: tour del birrificio con degustazione

? Non dimenticate di prenotare il vostro posto, vanno a ruba!

? Sempre sabato, dalle 19.00 alle 22.00: serata DISCO!

Brillantini, hit da classifica e un’atmosfera sopra le righe?

? Prenotazioni a partire da 15 persone: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ♪ 27380 Charleval

brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire

? Vi aspettiamo per bere, ballare, ridere e godervi l’estate sulle rive dell’Andelle?

Espanol :

? Programa de esta semana en la Guinguette Insulaire ?

? Nuestros horarios

? Jueves y viernes: 17h ? 23h

? Sábado: 12h ? 23h

? Domingo: 12h ? 21h

? Sábado a las 14:00: visita de la cervecería con degustación

? No olvide reservar su plaza, ¡se agotan rápidamente!

? También el sábado, de 19:00 a 22:00: ¡noche DISCO!

Purpurina, éxitos y un ambiente por todo lo alto?

? Reservas a partir de 15 personas: 06 13 15 46 86

? La Guinguette Insulaire ? La Remise Paviot ? 27380 Charleval

? brasserie-insulaire.com/la-guinguette-insulaire

? Esperamos verle allí para beber, bailar, reír y disfrutar del verano a orillas del Andelle ?

