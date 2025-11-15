Soirée Disco à la Locomotive Saillans

Soirée Disco à la Locomotive Saillans samedi 15 novembre 2025.

Soirée Disco à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

On t’attend déguisé pour une soirée disco endiablée.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

We’re waiting for you in costume for a wild disco party.

German :

Wir erwarten dich verkleidet zu einem wilden Discoabend.

Italiano :

Vi aspettiamo in maschera per una scatenata serata in discoteca.

Espanol :

Te esperamos disfrazados para una noche de discoteca salvaje.

L’événement Soirée Disco à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme