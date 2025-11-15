Soirée Disco à la Locomotive Saillans
Soirée Disco à la Locomotive Saillans samedi 15 novembre 2025.
Soirée Disco à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
On t’attend déguisé pour une soirée disco endiablée.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
We’re waiting for you in costume for a wild disco party.
German :
Wir erwarten dich verkleidet zu einem wilden Discoabend.
Italiano :
Vi aspettiamo in maschera per una scatenata serata in discoteca.
Espanol :
Te esperamos disfrazados para una noche de discoteca salvaje.
L’événement Soirée Disco à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme