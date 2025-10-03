Soirée disco à Luciole Bar Luciole Cognac

Soirée disco à Luciole Bar Luciole Cognac vendredi 3 octobre 2025.

Soirée disco à Luciole

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Préparez-vous à une soirée disco endiablée, avec un DJ qui mettra le feu et des cocktails* à prix réduits pour faire monter l’ambiance !



*L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.

.

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

English :

Get ready for a wild disco evening, with a DJ to set the party alight, and discounted cocktails* to get the party going!



*Alcohol abuse is dangerous, consume in moderation.

German :

Machen Sie sich auf einen wilden Discoabend gefasst, mit einem DJ, der die Stimmung anheizt, und vergünstigten Cocktails*, die die Stimmung anheizen!



*Der Missbrauch von Alkohol ist gefährlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

Preparatevi a una scatenata serata in discoteca, con un DJ che infiammerà la festa e cocktail scontati* per farvi divertire!



*L’abuso di alcol è pericoloso, consumare con moderazione.

Espanol :

Prepárate para una noche de discoteca salvaje, con un DJ que animará la fiesta y cócteles* con descuento para animar la fiesta



*El abuso de alcohol es peligroso, consúmelo con moderación.

L’événement Soirée disco à Luciole Cognac a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Cognac