Soirée disco à Luciole Bar Luciole Cognac
Soirée disco à Luciole Bar Luciole Cognac vendredi 3 octobre 2025.
Soirée disco à Luciole
Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Préparez-vous à une soirée disco endiablée, avec un DJ qui mettra le feu et des cocktails* à prix réduits pour faire monter l’ambiance !
*L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.
Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com
English :
Get ready for a wild disco evening, with a DJ to set the party alight, and discounted cocktails* to get the party going!
*Alcohol abuse is dangerous, consume in moderation.
German :
Machen Sie sich auf einen wilden Discoabend gefasst, mit einem DJ, der die Stimmung anheizt, und vergünstigten Cocktails*, die die Stimmung anheizen!
*Der Missbrauch von Alkohol ist gefährlich und sollte in Maßen genossen werden.
Italiano :
Preparatevi a una scatenata serata in discoteca, con un DJ che infiammerà la festa e cocktail scontati* per farvi divertire!
*L’abuso di alcol è pericoloso, consumare con moderazione.
Espanol :
Prepárate para una noche de discoteca salvaje, con un DJ que animará la fiesta y cócteles* con descuento para animar la fiesta
*El abuso de alcohol es peligroso, consúmelo con moderación.
L’événement Soirée disco à Luciole Cognac a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Cognac