Soirée disco à Mauzé Thouarsais Salle René Cassin Thouars

Soirée disco à Mauzé Thouarsais

Salle René Cassin 2 Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Envie de faire un saut dans les années 70-80 ? Venez vous déhancher sur les musiques disco , et pour plus de fun, n’hésitez pas à venir déguiser ! Ambiance festive garantie !

Les années 70-80 ont révolutionné les mœurs… Replongez au cœur de ces années survoltées tout au long de la soirée organisée par le comité des fêtes de Mauzé-Rigné. Comme tout fan qui se respecte n’hésitez pas à arborer l’incontournable chemise pailletée, la combinaison patte d’éléphant ou même les inoubliables semelles compensées !

Soirée animée par Discomania 79.

Buvette et restauration rapide sur place. Carte bancaire acceptée. .

Salle René Cassin 2 Place de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes79@gmail.com

English : Soirée disco à Mauzé Thouarsais

Feel like jumping into the 70’s and 80’s? Come and sway to disco music, and for more fun, don’t hesitate to come dressed up! Festive atmosphere guaranteed!

