Soirée Disco au Complexe Aquatique – Les Villages Vovéens, 13 juin 2025 19:15, Les Villages Vovéens.

Soirée Disco au Complexe Aquatique 1 Rue Jules Langlois Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-13 19:15:00

2025-06-13

Une soirée disco les pieds dans l’eau !

Le Complexe Aquatique Cœur de Beauce vous invite à une soirée disco pleine d’énergie. Au programme cours d’aquagym rythmés, musique entraînante et ambiance festive. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis. 10 .

1 Rue Jules Langlois

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 46 72 01 64 contact.complexeaquatique@coeurdebeauce.fr

English :

A unique evening of swimming, water games and stargazing at the Complexe Aquatique C?ur de Beauce, for young and old alike.

German :

Ein einzigartiger Abend mit einer Mischung aus Schwimmen, Wasserspielen und Sternenbeobachtung im Complexe Aquatique C?ur de Beauce für Groß und Klein.

Italiano :

Una serata unica di nuoto, giochi d’acqua e osservazione delle stelle al Complexe Aquatique C’ur de Beauce, per grandi e piccini.

Espanol :

Una velada única de natación, juegos acuáticos y observación de las estrellas en el Complexe Aquatique Cœur de Beauce, para grandes y pequeños.

