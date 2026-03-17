Soirée disco

Espace Wemaere Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le comité des Fêtes vous propose une soirée disco !

Au menu un apéro ou soft, jambon sauce madère avec ses pommes de terre grenaille ou repas alternatif, fromage, salade, dessert et café.

Réservation obligatoire avant le 28 mars. .

Espace Wemaere Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 47 38 53

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English : Soirée disco

L’événement Soirée disco Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux