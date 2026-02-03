Soirée disco

Salle des tilleuls Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée disco à Challain-la-Potherie, le samedi 7 mars 2026.

Organisée par l’APEL de l’école Grain de Soleil .

Salle des tilleuls Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire apelchallain49@gmail.com

English :

Disco night in Challain-la-Potherie, Saturday, March 7, 2026.

L'événement Soirée disco Challain-la-Potherie a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu