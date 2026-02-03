Soirée disco Challain-la-Potherie
Soirée disco Challain-la-Potherie samedi 7 mars 2026.
Soirée disco
Salle des tilleuls Challain-la-Potherie Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée disco à Challain-la-Potherie, le samedi 7 mars 2026.
Organisée par l’APEL de l’école Grain de Soleil .
Salle des tilleuls Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire apelchallain49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Disco night in Challain-la-Potherie, Saturday, March 7, 2026.
L’événement Soirée disco Challain-la-Potherie a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Anjou bleu