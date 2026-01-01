Soirée disco concert two to you too Paddy Mullin’s Arles

Soirée disco concert two to you too

Samedi 17 janvier 2026 de 21h30 à 0h30. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Soirée disco au Paddy Mullin’s !

Prépare tes paillettes et enfile ta tenue la plus funky le Paddy Mullin’s Arles t’invite à une soirée Disco explosive ! Au programme, un concert live ultra festif du groupe Two To You Too, une piste de danse prête à s’enflammer et une ambiance 100 % good vibes pour chanter, bouger et profiter toute la nuit. Et pour celles et ceux qui jouent le jeu jusqu’au bout, des shooters sont offerts si tu viens déguisé·e. Thème de la soirée Disco… alors viens briller ! .

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25 paddymullins13@laposte.net

