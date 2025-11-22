SOIRÉE DISCO: DANCING MEXICO DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne
SOIRÉE DISCO: DANCING MEXICO DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne samedi 22 novembre 2025.
SOIRÉE DISCO: DANCING MEXICO
DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Soirée Disco le samedi 22 novembre 2025 au Domaine de La Terrasse à Carbonne
Organisée par le domaine de la terrasse 30 .
DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 61 70
English :
Disco evening on Saturday, November 22, 2025 at Domaine de La Terrasse in Carbonne
German :
Disco-Abend am Samstag, den 22. November 2025 in der Domaine de La Terrasse in Carbonne
Italiano :
Serata disco sabato 22 novembre 2025 al Domaine de La Terrasse di Carbonne
Espanol :
Noche de discoteca el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Domaine de La Terrasse en Carbonne
L’événement SOIRÉE DISCO: DANCING MEXICO Carbonne a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE