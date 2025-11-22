Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE DISCO: DANCING MEXICO DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne samedi 22 novembre 2025.

DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22

Soirée Disco le samedi 22 novembre 2025 au Domaine de La Terrasse à Carbonne
Organisée par le domaine de la terrasse 30  .

DOMAINE DE LA TERRASSE 18 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 61 70 

English :

Disco evening on Saturday, November 22, 2025 at Domaine de La Terrasse in Carbonne

German :

Disco-Abend am Samstag, den 22. November 2025 in der Domaine de La Terrasse in Carbonne

Italiano :

Serata disco sabato 22 novembre 2025 al Domaine de La Terrasse di Carbonne

Espanol :

Noche de discoteca el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Domaine de La Terrasse en Carbonne

