Soirée disco danse – Labenne, 24 mai 2025 21:00, Labenne.

Landes

Soirée disco danse Esplanade François Mitterrand Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 21:00:00

fin : 2025-05-24 01:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Soirée disco danse à la Casa, animée par DJ lefab et Roxane et avec la présence de la team Everybody dance !

Esplanade François Mitterrand

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 29 13

English : Soirée disco danse

Disco dance party at Casa, hosted by DJ lefab and Roxane and featuring the Everybody dance team!

German : Soirée disco danse

Disco-Tanzabend in La Casa, moderiert von DJ lefab und Roxane und mit der Anwesenheit des Everybody dance-Teams!

Italiano :

Disco dance party a La Casa, condotto da DJ lefab e Roxane e con la partecipazione dell’Everybody dance team!

Espanol : Soirée disco danse

Fiesta disco en La Casa, con DJ lefab y Roxane y el equipo de baile Everybody

L’événement Soirée disco danse Labenne a été mis à jour le 2025-05-19 par OTI LAS