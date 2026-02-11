Soirée Disco Salle des fêtes Dornes

Soirée Disco

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Buffet salé sucré a volonté

Venez vous amusez, bougez, dansez à cette traditionnelle soirée de notre comité des fêtes (3eme édition)



On vous attend nombreux !

.

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 97 79 29 cdf.dornes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All-you-can-eat sweet and savoury buffet

Come and have fun, move around and dance at this traditional party organized by our party committee (3rd edition)



We look forward to seeing you there!

L’événement Soirée Disco Dornes a été mis à jour le 2026-02-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région