Soirée Disco du comité des fêtes Salle du Riveau Naintré

Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré Vienne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

**Samedi 4 octobre à 19h30 à la salle du Riveau, le** **Comité des Fêtes** organise une _soirée Disco Party_ animée par le DJ Willy’s Bodega, avec **repas.**

**Tarif 25 €/personne** (apéritif, paëlla (Fred traiteur), fromage, dessert) _Réservation 06 43 87 44 45 ou 06 18 85 42 05_ **avant le 25 septembre. Entrée gratuite pour les personnes nées le 4 octobre**. .

