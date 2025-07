Soirée Disco et années 80 La Loco Quimperlé

Soirée Disco et années 80 La Loco Quimperlé lundi 14 juillet 2025.

Soirée Disco et années 80

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2025-07-14 23:30:00

fin : 2025-07-14 02:30:00

2025-07-14

Venez danser aux sons des années 80 et disco en attendant le feu d’artifice du Lundi 14 Juillet avec DJ Francky 2000 !

Entrée gratuite ouverte à tous !

Accès réservé au plus de 20 ans, et enfants accompagnés. .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

