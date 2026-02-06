Soirée disco Piscine communautaire Étrépagny

Soirée disco

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Au programme

– Jeux de lumières,

– DJ,

– Bonbons,

– Cocktails.

Le tout dans une eau chauffée à 29 degrés. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau. .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée disco

L’événement Soirée disco Étrépagny a été mis à jour le 2026-02-06 par Vexin Normand Tourisme