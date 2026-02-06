Soirée disco Piscine communautaire Étrépagny
Soirée disco Piscine communautaire Étrépagny vendredi 13 mars 2026.
Soirée disco
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Au programme
– Jeux de lumières,
– DJ,
– Bonbons,
– Cocktails.
Le tout dans une eau chauffée à 29 degrés. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau. .
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée disco
L’événement Soirée disco Étrépagny a été mis à jour le 2026-02-06 par Vexin Normand Tourisme