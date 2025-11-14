Soirée Disco Bar des Grands Moulins Gray

Soirée Disco

Bar des Grands Moulins 1 Boulevard des Grands Moulins Gray Haute-Saône

Début : 2025-11-14

2025-11-14

2025-11-14

Le bar des Grands Moulins vous invite à une soirée Disco. .

Bar des Grands Moulins 1 Boulevard des Grands Moulins Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 82 01

L’événement Soirée Disco Gray a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY