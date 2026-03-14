Soirée Disco Grenouilles Hôtel des Voyageurs Saint-Paulien

Soirée Disco Grenouilles

Hôtel des Voyageurs 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Préparez vos paillettes, vos perruques et votre bonne humeur !

Le restaurant de l’Hôtel des Voyageurs se transforme en piste de danse géante jusqu’à 3h du matin.

Les places sont limitées, pensez à réserver.

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Hôtel des Voyageurs 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 40 47

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English :

Get your sequins, wigs and good humor ready!

The Hôtel des Voyageurs restaurant will be transformed into a giant dance floor until 3am.

Places are limited, so book early.

L’événement Soirée Disco Grenouilles Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay