Soirée Disco Grenouilles Hôtel des Voyageurs Saint-Paulien
Soirée Disco Grenouilles Hôtel des Voyageurs Saint-Paulien vendredi 3 avril 2026.
Soirée Disco Grenouilles
Hôtel des Voyageurs 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Préparez vos paillettes, vos perruques et votre bonne humeur !
Le restaurant de l’Hôtel des Voyageurs se transforme en piste de danse géante jusqu’à 3h du matin.
Les places sont limitées, pensez à réserver.
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Hôtel des Voyageurs 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 40 47
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English :
Get your sequins, wigs and good humor ready!
The Hôtel des Voyageurs restaurant will be transformed into a giant dance floor until 3am.
Places are limited, so book early.
L’événement Soirée Disco Grenouilles Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay