Soirée Disco haute en couleurs Salle des Fêtes Avremesnil samedi 14 mars 2026.
Salle des Fêtes Place Rolmand Lavenu Avremesnil Seine-Maritime
L’association les Zéfants vous propose une soirée country à la salle des fêtes d’Avremesnil.
Au menu pour les adultes, poulet Vallée d’Auge, fromage et dessert, avec un apéritif offert, et pour les enfants nuggets frites, fromage et dessert.
Réservations jusqu’au 9 mars, nombre de places limité.
N’oubliez pas vos accessoires de cowboy ! .
Salle des Fêtes Place Rolmand Lavenu Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 60 37 55 leszefants76730@laposte.net
