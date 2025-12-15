Soirée Disco haute en couleurs Salle des Fêtes Avremesnil

Soirée Disco haute en couleurs

Salle des Fêtes Place Rolmand Lavenu Avremesnil Seine-Maritime

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’association les Zéfants vous propose une soirée country à la salle des fêtes d’Avremesnil.

Au menu pour les adultes, poulet Vallée d’Auge, fromage et dessert, avec un apéritif offert, et pour les enfants nuggets frites, fromage et dessert.

Réservations jusqu’au 9 mars, nombre de places limité.

N’oubliez pas vos accessoires de cowboy ! .

Salle des Fêtes Place Rolmand Lavenu Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 60 37 55 leszefants76730@laposte.net

