Soirée disco Salle polyvalente Le Bosc-Renoult

Soirée disco

Salle polyvalente 50 route du Pont Monte-Rude Le Bosc-Renoult Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 04:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le comité des fêtes organise une soirée disco. Pour plus de fun, venez déguisé ou avec un accessoire.

Au menu

Apéritif et ses toasts

Salade gourmande aux gésiers de volaille

Coq au vin accompagné d’une purée de pomme de terre

Camembert et salade

Tarte Normande et sa boule de glace vanille

Café

Réservation auprès de Bruno au 06-22-14-11-45 jusqu’au 15 novembre 2025 .

Salle polyvalente 50 route du Pont Monte-Rude Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com

English : Soirée disco

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée disco Le Bosc-Renoult a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault