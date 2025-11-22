Soirée disco Salle polyvalente Le Bosc-Renoult
Soirée disco
Salle polyvalente 50 route du Pont Monte-Rude Le Bosc-Renoult Orne
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 04:00:00
2025-11-22
Le comité des fêtes organise une soirée disco. Pour plus de fun, venez déguisé ou avec un accessoire.
Au menu
Apéritif et ses toasts
Salade gourmande aux gésiers de volaille
Coq au vin accompagné d’une purée de pomme de terre
Camembert et salade
Tarte Normande et sa boule de glace vanille
Café
Réservation auprès de Bruno au 06-22-14-11-45 jusqu’au 15 novembre 2025 .
Salle polyvalente 50 route du Pont Monte-Rude Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com
