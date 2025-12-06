Soirée Disco Malbuisson
Soirée Disco Malbuisson samedi 6 décembre 2025.
Soirée Disco
Maison du temps libre Malbuisson Doubs
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Soirée disco animée par Gilles Petitjean.
Dress code années 80.
Buvette sur place
Billetterie en ligne .
Maison du temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée Disco
German : Soirée Disco
