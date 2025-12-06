Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Disco Malbuisson

Soirée Disco Malbuisson samedi 6 décembre 2025.

Soirée Disco

Maison du temps libre Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Soirée disco animée par Gilles Petitjean.
Dress code années 80.
Buvette sur place
Billetterie en ligne   .

Maison du temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

L’événement Soirée Disco Malbuisson a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS