Soirée Disco

Salle des fêtes de Mortefond Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée repas Disco animé par Jon May.

Apéritif, œufs mimosas, poulet aux morilles, risotto, salade et fromage, dessert, vins et café.

Sur réservation.

Salle des fêtes de Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 54 10

English : Soirée Disco

Disco dinner party hosted by Jon May.

Aperitif, mimosa eggs, chicken with morel mushrooms, risotto, salad and cheese, dessert, wine and coffee.

Reservations required.

L’événement Soirée Disco Montayral a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot