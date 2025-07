Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern

Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern samedi 9 août 2025.

Soirée Disco Moules

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 19:30:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Vous aimez les moules ? Vous aimez le disco ? Vous aimerez le DISCO MOULES !

Savourez 1 kg de moules bouchot calibrées, accompagnées de frites maison

Service continu de 19h à 23h.

Espace Rhumerie et une large sélection de cocktails.

Dancefloor en plein air façon guinguette animé par Djette FANNY, aux sons Génération 80 pour une ambiance 100% festive !

Pourquoi réserver ? Parce que nos moules sont triées sur le volet et cuisinées dans une délicieuse sauce maison préparée par la cheffe en nombre limité.

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Do you like mussels? You like disco? You’ll love DISCO MOULES!

Enjoy 1 kg of calibrated Bouchot mussels, served with home fries

Continuous service from 7pm to 11pm.

Rum bar with a wide selection of cocktails.

Open-air dancefloor, guinguette-style, hosted by Djette FANNY, with 80s sounds for a 100% festive atmosphere!

Why make a reservation? Because our mussels are hand-picked and cooked in a delicious homemade sauce prepared by our chef in limited numbers.

Information and reservations on 06 95 96 53 45

German :

Mögen Sie Muscheln? Mögen Sie Disco? Dann werden Sie DISCO MOULES lieben!

Genießen Sie 1 kg kalibrierte Bouchot-Muscheln, begleitet von hausgemachten Pommes frites

Durchgehender Service von 19 Uhr bis 23 Uhr.

Rumraum und eine große Auswahl an Cocktails.

Open-Air-Dancefloor im Stil einer Guinguette, moderiert von Djette FANNY, mit Klängen der Generation 80 für eine 100%ige Feststimmung!

Warum sollten Sie reservieren? Weil unsere Muscheln handverlesen sind und in einer köstlichen hausgemachten Sauce zubereitet werden, die von der Chefin in begrenzter Anzahl zubereitet wird.

Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Vi piacciono le cozze? Vi piace la discoteca? Adorerete le cozze DISCO MOULES!

Gustate 1 kg di cozze Bouchot classificate e servite con patatine fritte

Servizio continuo dalle 19.00 alle 23.00.

Rum bar con un’ampia selezione di cocktail.

Pista da ballo all’aperto, in stile guinguette, gestita dalla DJette FANNY, con sonorità anni ’80 per un’atmosfera di festa al 100%!

Perché prenotare? Perché le nostre cozze sono raccolte a mano e cucinate in una deliziosa salsa fatta in casa preparata dallo chef in numero limitato.

Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45

Espanol :

¿Te gustan los mejillones? ¿Te gusta la música disco? ¡Te encantarán los DISCO MOULES!

Disfrute de 1 kg de mejillones Bouchot clasificados servidos con patatas fritas caseras

Servicio continuo de 19:00 a 23:00.

Bar de ron con una amplia selección de cócteles.

Pista de baile al aire libre, estilo guinguette, animada por DJette FANNY, con sonidos de los 80 para un ambiente 100% festivo

¿Por qué reservar? Porque nuestros mejillones se recogen a mano y se cocinan en una deliciosa salsa casera preparada por el chef en cantidades limitadas.

Información y reservas en el 06 95 96 53 45

L’événement Soirée Disco Moules Capvern a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65