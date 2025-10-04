Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern
Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern samedi 4 octobre 2025.
Soirée Disco Moules
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Parce qu’une belle soirée commence toujours par une bonne table, La Siesta vous propose son grand classique revisité
– 1 kg de moules fraîches + frites maison pour seulement 15 €
– Dès 19h, Alain vous accueille en douceur avec une ambiance Rétro-Guinguette et Musette valses, paso-dobles et airs festifs pour les amateurs de danse traditionnelle et les nostalgiques de la belle époque des bals populaires.
– Puis, à 22h00, on change de dimension les boules à facettes s’allument, les lumières s’enflamment, et la piste devient une véritable machine à remonter le temps ! Place à DJette Fanny, qui enflammera le dancefloor avec les plus grands tubes DISCO & Génération 80.
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45
.
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
Because a great evening always starts with good food, La Siesta offers you a new twist on its classic:
– 1 kg of fresh mussels + home fries for just 15 ? ?
– From 7pm, Alain greets you with a smooth Retro-Guingette and Musette ambience: waltzes, paso-dobles and festive tunes for traditional dance fans and those nostalgic for the belle époque of the bals populaires.
– Then, at 10:00 p.m., the stage changes dimension: the disco balls light up, the lights go up, and the dance floor becomes a veritable time machine! Make way for DJette Fanny, who will set the dancefloor alight with the greatest hits of DISCO & Generation 80.
Information and reservations: 06 95 96 53 45
German :
Weil ein schöner Abend immer mit einem guten Essen beginnt, bietet Ihnen La Siesta seinen großen Klassiker in neuem Gewand an:
– 1 kg frische Muscheln + hausgemachte Pommes frites für nur 15 ?
– Ab 19 Uhr empfängt Sie Alain sanft mit einer Retro-Guinguette- und Musette-Atmosphäre: Walzer, Paso-Dobles und festliche Melodien für die Liebhaber traditioneller Tänze und Nostalgiker der schönen Zeit der Volksbälle.
– Dann, um 22.00 Uhr, wird die Dimension gewechselt: Die Discokugeln gehen an, die Lichter brennen, und die Tanzfläche wird zu einer echten Zeitmaschine! Bühne frei für DJette Fanny, die den Dancefloor mit den größten Hits der DISCO & 80er Generation zum Kochen bringen wird.
Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45
Italiano :
Poiché una buona serata inizia sempre con un buon pasto, La Siesta vi offre una nuova versione del suo grande classico:
– 1 kg di cozze fresche + patatine fritte a soli 15 euro
– A partire dalle 19.00, Alain vi accoglierà con un’atmosfera soft da Retro-Guinguette e Musette: valzer, paso-doble e melodie festive per gli appassionati di balli tradizionali e i nostalgici della belle époque dei balli popolari.
– Poi, alle 22.00, le cose prendono una dimensione completamente nuova: le palle da discoteca si accendono, le luci si alzano e la pista da ballo diventa una vera e propria macchina del tempo! DJette Fanny sarà a disposizione per infiammare la pista da ballo con i suoi più grandi successi, DISCO & Generation 80.
Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45
Espanol :
Porque una buena velada siempre empieza con una buena comida, La Siesta te ofrece una nueva vuelta de tuerca a su gran clásico:
– 1 kg de mejillones frescos + patatas fritas caseras por sólo 15€
– A partir de las 19:00 h, Alain te recibirá con un suave ambiente de Retro-Guinguette y Musette: valses, paso-dobles y melodías festivas para los amantes del baile tradicional y los nostálgicos de la belle époque de los bailes populares.
– A partir de las 22.00 h, la fiesta adquiere una nueva dimensión: las bolas de discoteca se iluminan, las luces se encienden y la pista de baile se convierte en una auténtica máquina del tiempo DJette Fanny se encargará de animar la pista con sus grandes éxitos, DISCO & Generation 80.
Información y reservas en el 06 95 96 53 45
L’événement Soirée Disco Moules Capvern a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65