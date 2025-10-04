Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

2025-10-04

Parce qu’une belle soirée commence toujours par une bonne table, La Siesta vous propose son grand classique revisité

– 1 kg de moules fraîches + frites maison pour seulement 15 €

– Dès 19h, Alain vous accueille en douceur avec une ambiance Rétro-Guinguette et Musette valses, paso-dobles et airs festifs pour les amateurs de danse traditionnelle et les nostalgiques de la belle époque des bals populaires.

– Puis, à 22h00, on change de dimension les boules à facettes s’allument, les lumières s’enflamment, et la piste devient une véritable machine à remonter le temps ! Place à DJette Fanny, qui enflammera le dancefloor avec les plus grands tubes DISCO & Génération 80.

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Because a great evening always starts with good food, La Siesta offers you a new twist on its classic:

– 1 kg of fresh mussels + home fries for just 15 ? ?

– From 7pm, Alain greets you with a smooth Retro-Guingette and Musette ambience: waltzes, paso-dobles and festive tunes for traditional dance fans and those nostalgic for the belle époque of the bals populaires.

– Then, at 10:00 p.m., the stage changes dimension: the disco balls light up, the lights go up, and the dance floor becomes a veritable time machine! Make way for DJette Fanny, who will set the dancefloor alight with the greatest hits of DISCO & Generation 80.

Information and reservations: 06 95 96 53 45

German :

Weil ein schöner Abend immer mit einem guten Essen beginnt, bietet Ihnen La Siesta seinen großen Klassiker in neuem Gewand an:

– 1 kg frische Muscheln + hausgemachte Pommes frites für nur 15 ?

– Ab 19 Uhr empfängt Sie Alain sanft mit einer Retro-Guinguette- und Musette-Atmosphäre: Walzer, Paso-Dobles und festliche Melodien für die Liebhaber traditioneller Tänze und Nostalgiker der schönen Zeit der Volksbälle.

– Dann, um 22.00 Uhr, wird die Dimension gewechselt: Die Discokugeln gehen an, die Lichter brennen, und die Tanzfläche wird zu einer echten Zeitmaschine! Bühne frei für DJette Fanny, die den Dancefloor mit den größten Hits der DISCO & 80er Generation zum Kochen bringen wird.

Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Poiché una buona serata inizia sempre con un buon pasto, La Siesta vi offre una nuova versione del suo grande classico:

– 1 kg di cozze fresche + patatine fritte a soli 15 euro

– A partire dalle 19.00, Alain vi accoglierà con un’atmosfera soft da Retro-Guinguette e Musette: valzer, paso-doble e melodie festive per gli appassionati di balli tradizionali e i nostalgici della belle époque dei balli popolari.

– Poi, alle 22.00, le cose prendono una dimensione completamente nuova: le palle da discoteca si accendono, le luci si alzano e la pista da ballo diventa una vera e propria macchina del tempo! DJette Fanny sarà a disposizione per infiammare la pista da ballo con i suoi più grandi successi, DISCO & Generation 80.

Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45

Espanol :

Porque una buena velada siempre empieza con una buena comida, La Siesta te ofrece una nueva vuelta de tuerca a su gran clásico:

– 1 kg de mejillones frescos + patatas fritas caseras por sólo 15€

– A partir de las 19:00 h, Alain te recibirá con un suave ambiente de Retro-Guinguette y Musette: valses, paso-dobles y melodías festivas para los amantes del baile tradicional y los nostálgicos de la belle époque de los bailes populares.

– A partir de las 22.00 h, la fiesta adquiere una nueva dimensión: las bolas de discoteca se iluminan, las luces se encienden y la pista de baile se convierte en una auténtica máquina del tiempo DJette Fanny se encargará de animar la pista con sus grandes éxitos, DISCO & Generation 80.

Información y reservas en el 06 95 96 53 45

