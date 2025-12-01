Soirée disco, Espace la Concorde – Petite-Rosselle

Soirée disco

Envie de Danser, de vous amuser dans l’ambiance des années 80, 90 et 2000 ? Rendez-vous à la soirée disco du Lions Club Val de Rosselle. Animation par DJ Vincenzo.Adultes

Espace la Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 42 52 84 22 lions.club.vdr@gmail.com

English :

Want to dance and have fun in the atmosphere of the 80s, 90s and 2000s? Come along to the Lions Club Val de Rosselle disco party. Entertainment by DJ Vincenzo.

