SOIRÉE DISCO
Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Organisée par l’association Un gîte une gamelle . Petite restauration et buvette….
Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
English :
Organized by the association Un gîte une gamelle . Snacks and refreshments available….
German :
Organisiert von der Vereinigung Un gîte une gamelle . Kleine Speisen und Getränke….
Italiano :
Organizzato dall’associazione Un gîte une gamelle . Spuntini e rinfreschi disponibili….
Espanol :
Organizado por la asociación Un gîte une gamelle . Aperitivos y refrescos disponibles….
L’événement SOIRÉE DISCO Pollestres a été mis à jour le 2025-10-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME