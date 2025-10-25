SOIRÉE DISCO Pollestres

SOIRÉE DISCO Pollestres samedi 25 octobre 2025.

SOIRÉE DISCO

Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Organisée par l’association Un gîte une gamelle . Petite restauration et buvette….

Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

English :

Organized by the association Un gîte une gamelle . Snacks and refreshments available….

German :

Organisiert von der Vereinigung Un gîte une gamelle . Kleine Speisen und Getränke….

Italiano :

Organizzato dall’associazione Un gîte une gamelle . Spuntini e rinfreschi disponibili….

Espanol :

Organizado por la asociación Un gîte une gamelle . Aperitivos y refrescos disponibles….

