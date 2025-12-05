SOIRÉE DISCO POUR LE TELETHON Lunel

SOIRÉE DISCO POUR LE TELETHON

Pour que ces fêtes de fin d’années riment avec solidarité, en ce week-end de Téléthon, le public pourra s’amuser tout en faisant une bonne action avec cette soirée Disco. Les talents locaux s’associeront à Christophe Pajard pour entonner les grands succès des années 80. Laissez Les démons de minuit vous envahir et venez enflammer la piste de danse pour la bonne cause ! Et pour plus d’ambiance, n’hésitez pas à venir déguiser ! Et pour tenir jusqu’au bout de la nuit, il y aura une restauration sur place. Alors Let’s dance à Lunel ! .

English :

Date(s): December 5, 2025, 7:30 pm to 11 pm

Location: Salle des Trophées ? Espace des Arènes

Free admission ? Refreshments & snacks on site (with charge)

An urn will be available for donations to the Telethon

German :

Datum(e): 5. Dezember 2025, 19:30 bis 23:00 Uhr

Standort: Saal der Trophäen ? Raum der Arena

Umsonst ? Getränke & kleine Snacks vor Ort (kostenpflichtig)

Eine Urne steht für Ihre Spenden zugunsten des Telethon zur Verfügung

Italiano :

Data/e: 5 dicembre 2025, dalle 19.30 alle 23.00

Luogo: Salle des Trophées? Spazio delle Arènes

Ingresso libero? Bar e snack in loco (a pagamento)

Sarà disponibile un’urna per le donazioni a favore di Telethon

Espanol :

Fecha(s): 5 de diciembre de 2025, de 19.30 a 23.00 horas

Lugar: Salle des Trophées ? Espacio de las Arenas

Entrada gratuita Bar y tentempiés (de pago)

Habrá una urna disponible para donaciones al Teletón

