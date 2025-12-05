SOIRÉE DISCO POUR LE TELETHON Lunel
SOIRÉE DISCO POUR LE TELETHON Lunel vendredi 5 décembre 2025.
SOIRÉE DISCO POUR LE TELETHON
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
Tarif : – –
Date(s) 5 décembre 2025, de 19h30 à 23h
Emplacement Salle des Trophées Espace des Arènes
Gratuit Buvette & petite restauration sur place (payante)
Une urne sera à disposition pour vos dons au profit du Téléthon
Pour que ces fêtes de fin d’années riment avec solidarité, en ce week-end de Téléthon, le public pourra s’amuser tout en faisant une bonne action avec cette soirée Disco. Les talents locaux s’associeront à Christophe Pajard pour entonner les grands succès des années 80. Laissez Les démons de minuit vous envahir et venez enflammer la piste de danse pour la bonne cause ! Et pour plus d’ambiance, n’hésitez pas à venir déguiser ! Et pour tenir jusqu’au bout de la nuit, il y aura une restauration sur place. Alors Let’s dance à Lunel ! .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00
English :
Date(s): December 5, 2025, 7:30 pm to 11 pm
Location: Salle des Trophées ? Espace des Arènes
Free admission ? Refreshments & snacks on site (with charge)
An urn will be available for donations to the Telethon
German :
Datum(e): 5. Dezember 2025, 19:30 bis 23:00 Uhr
Standort: Saal der Trophäen ? Raum der Arena
Umsonst ? Getränke & kleine Snacks vor Ort (kostenpflichtig)
Eine Urne steht für Ihre Spenden zugunsten des Telethon zur Verfügung
Italiano :
Data/e: 5 dicembre 2025, dalle 19.30 alle 23.00
Luogo: Salle des Trophées? Spazio delle Arènes
Ingresso libero? Bar e snack in loco (a pagamento)
Sarà disponibile un’urna per le donazioni a favore di Telethon
Espanol :
Fecha(s): 5 de diciembre de 2025, de 19.30 a 23.00 horas
Lugar: Salle des Trophées ? Espacio de las Arenas
Entrada gratuita Bar y tentempiés (de pago)
Habrá una urna disponible para donaciones al Teletón
